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غانا: إطلاق سراح 794 سجيناً لمواجهة تفشي

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غانا: إطلاق سراح 794 سجيناً لمواجهة تفشي فيروس كورونا غانا: إطلاق سراح 794 سجيناً لمواجهة تفشي

غانا: إطلاق سراح 794 سجيناً لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أصدر الرئيس الغاني نانا أدا دانكوا أكوفو أدو، قرارًا يقضي بإطلاق سراح 794 سجينًا، في خطوة تهدف للحيلولة دون تفشي في البلاد.

وشمل قرار العفو الذي تناقله عديد من وسائل الاعلام الغانية، المعتقلين لأول مرة ومَن بلغوا من العمر 70 أو أكثر، وغيرهم من أصحاب الأمراض الحرجة والمزمنة.

وفي وقت سابق كانت في غانا قد أطلقت سراح 808 من المحكوم عليهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.

يُذكر أن إصابات كورونا في غانا وصلت إلى 18 ألفًا و134 إصابة، من بينهم 117 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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