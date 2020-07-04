أخبار عاجلة

"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال -
إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70 -
"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى -
الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس -
غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع -
"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي -
دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل -
الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق -
في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم -
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو

Print

التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو

أعلن نادي التعاون اكتمال الفريق الكروي الأول، بوصول المحترفان البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو بيترولينا مساء أمس الجمعة إلى بريدة، استعداداً لاستئناف المنافسات الكروية.

وغرد نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اكتمل الفريق الأول بعد وصول الثنائي البرازيلي ساندرو مانويل ونيلدو بيترولينا مساء اليوم إلى بريدة".

وكان المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس قد منح لاعبي الفريق التعاوني، راحة لهذا أمس، على أن يستأنف الفريق تمارينه مساء اليوم على ملعب النادي.

التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال

"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال

إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70

إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70

"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى

"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى

الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس

الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس

شبكة عيون الإخبارية