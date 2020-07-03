أخبار عاجلة

"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال -
إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70 -
"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى -
الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس -
غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع -
"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي -
دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل -
الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق -
في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم -
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

إضراب واحتجاجات وإغلاق طرق.. "ثورة الليرة" مستمرة في لبنان

Print
إضراب واحتجاجات وإغلاق طرق.. "ثورة الليرة" مستمرة في لبنان إضراب واحتجاجات وإغلاق طرق.. "ثورة الليرة" مستمرة في لبنان

جي بي سي نيوز:- قطع محتجون غاضبون الطرق في مدينة طرابلس شمالي لبنان كما أغلق أصحاب المتاجر أبوابهم، فيما تظاهر آخرون أمام وزارة الاقتصاد في بيروت احتجاجا على تردي الأوضع المعيشية في البلاد.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن طرابلس تشهد قطعا لعدد من طرقها الأساسية، الاثنين، وإغلاقا للمحال التجارية على نطاق واسع في المدينة.

وأعلن محتجون وتجار الإضراب اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الليرة اللبنانية، امتدادا لما شهدته المدينة من احتجاجات غاضبة مساء الأحد بسبب الغلاء المستفحل والبطالة ، وفق "سكاي نيوز" .

ومن جهة أخرى، تظاهر محتجون أمام وزارة الاقتصاد في العاصمة، ضد الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.

وشهدت مناطق لبنانية عدة الأحد قطعا للطرقات واحتجاجات ليلية، فيما وقعت وقعت صدامات بين الجيش ومحتجين في أنطلياس وجل الديب شمالي بيروت.

وقال ناشطون إن الجيش اللبناني استخدم القوة المفرطة بحق صحفيين وناشطين أثناء اعتصامهم.

من جانب آخر، بدأت بعض المصارف اللبنانية اعتماد سعر صرف جديد للدولار في عمليات السحوبات البنكية للمودعين على حدد بـ3850 ليرة للدولار الواحد.

ورفع عدد من المصارف سعر صرف الدولار المعتمد لتطبيق تعميمي مصرف لبنان 148 و151، المخصصين للسحوبات النقدية من الودائع بالدولار، إلى 3850 ليرة، بعدما كان 3000 ليرة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
20 ألف أردني عادوا على 3 مراحل من الخارج

20 ألف أردني عادوا على 3 مراحل من الخارج

منح الأردن إشارة السفر الآمن لتعامله الصحيح مع الجائحة

منح الأردن إشارة السفر الآمن لتعامله الصحيح مع الجائحة

الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم

الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم

روسيا تشترط 6 أشهر ومعبراً برياً واحداً لإدخال مساعدات لسوريا

روسيا تشترط 6 أشهر ومعبراً برياً واحداً لإدخال مساعدات لسوريا

شبكة عيون الإخبارية