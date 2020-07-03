أخبار عاجلة

"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي -
دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل -
الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق -
في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم -
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟ -
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا" -
بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية -
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

: "اعتدل في جلستك".. هل تعمد أردوغان إهانة وزير خارجية قطر؟

Print
فيديو: "اعتدل في جلستك".. هل تعمد أردوغان إهانة وزير خارجية قطر؟ : "اعتدل في جلستك".. هل تعمد أردوغان إهانة وزير خارجية قطر؟
أثناء الاجتماع الموسع بين الطرفين

فيديو:

تداول المغردون مقطع أثناء الاجتماع الموسع بين الرئيس التركي وأمير دولة قطر، على هامش زيارته للدوحة، حيث يظهر أردوغان وهو يشير إلى وزير الخارجية القطري بالاعتدال في جلسته بطريقة وصفها المغردون بالمهينة.

ويظهر في المقطع الرئيس التركي، الذي كانت تركز عليه الكاميرا، وهو يشير بيده إلى شخص ما يجلس مع الجانب القطري، لتنتقل الكاميرا سريعاً وتظهر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري وهو يعدل من جلسته، وهو ما يوحي بأنها استجابة فورية لإشارة أردوغان.

وانتقد المغردون طريقة الرئيس التركي الاستعلائية على الجانب القطري في ضيافة أمير البلاد، وكتب أحدهم: "طبعاً السلطان العثماني يأمر الحرملك وهم ينفذون، لا يستطيعون حتى مجرد رفع أعينهم في الآغا العثماني. الطامة الكبرى كلهم تحركوا.. كل واحد عدل جلسته".

وكتب آخر تعليقاً على المقطع: "يحتل أرضهم بموافقتهم.. ويسلب أموالهم بموافقتهم. من المؤكد لن ينظر إليهم إلا كخدم يعلمهم كيفية الجلوس أمام سيدهم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد غادر الدوحة بعد زيارة سريعة، تعد الأولى له في أعقاب الجائحة، ناقش فيها مع أمير البلاد تميم بن حمد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية. الرئيس التركي قطر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟

فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟

بالفيديو.. هواة الطيران الشراعي يعانقون متعة الأجواء بـ"سودة عسير"

بالفيديو.. هواة الطيران الشراعي يعانقون متعة الأجواء بـ"سودة عسير"

فيديو.. أمير عسير عقب مقطع منتقد الخدمات السياحية: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا

فيديو.. أمير عسير عقب مقطع منتقد الخدمات السياحية: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا

فيديو.. أمير عسير عقب مقطع منتقد الخدمات السياحية: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا

فيديو.. أمير عسير عقب مقطع منتقد الخدمات السياحية: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا

شبكة عيون الإخبارية