"الصفحي" تسلسل في المناصب الأكاديمية ليصل إلى رئاسة جامعة بيشة‎

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تخصص في الكيمياء الحيوية ومنح الدكتوراه في العلاج الجيني من بريطانيا

صدر الأمر السامي الكريم بتعيين الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي رئيسًا لجامعة بيشة.

ويعد "الصفحي" الذي كان يشغل منصب وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال، من المهتمين بعلم الكيمياء الحيوية وهو من مواليد محافظة أحد المسارحة جنوب جازان، وحصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية – جامعة الملك سعود ومنح الدكتوراه في العلاج الجيني من معهد العلوم الحيوية الطبية – كلية الطب – جامعة جلاسكو- المملكة المتحدة.

وتسلسل الدكتور "الصفحي" في عددٍ من المناصب وهي:

- وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية المكلف من تاريخ 02 / 12 /1440هـ إلى 12 / 03/1441

- ترقى إلى أستاذ في تخصص (الكيمياء الحيوية والسموم ) قسم علم الأدوية – كلية الصيدلة بتاريخ 27 / 08/1440هـ

- عين وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال ابتداءً 3 / 2/ 1439هـ

- عميد كلية الصيدلة – جامعة جازان (سبتمبر2009 إلى تاريخ 16 سبتمبر 2017)

- أستاذ مشارك في قسم علم الأدوية والسموم- كلية الصيدلة- جامعة جازان (أغسطس 2012 إلى تاريخه)

- أستاذ مساعد في قسم علم الأدوية والسموم- كلية الصيدلة- جامعة جازان (سبتمبر 2009- أغسطس2012)

- أستاذ مساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية- جامعة جازان (يوليو 2008 – سبتمبر2009)

- مشرف على الشؤون الأكاديمية- كلية العلوم الطبية التطبيقية- جامعة جازان (أكتوبر 2008- سبتمبر2009)

- مشرف على إدارة البعثات - جامعة جازان (مارس 2009- سبتمبر2012)

- مدير إدارة التدريب – كلية العلوم الصحية بجازان (2002-2003)

- محاضر كيمياء حيوية طبية بكلية العلوم الصحية بجازان (2002-2008)

- معيد كيمياء حيوية طبية بكلية العلوم الصحية بجازان (1998-2002)وزارة التعليم