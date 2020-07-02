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تعيين رؤساء جدد لخمس جامعات

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تعيين رؤساء جدد لخمس جامعات تعيين رؤساء جدد لخمس جامعات

تعيين رؤساء جدد لخمس جامعات

صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتعيين رؤساء جدد لخمس جامعات.

وجاءت الأسماء على النحو التالي: الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيساً للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيساً لجامعة الجوف، والدكتور ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، والدكتور يوسف عسيري رئيساً لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيساً لجامعة بيشة.

من جهته، بارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لرؤساء الجامعات الجدد الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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