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بحضور ابن مقرن والقاسم .. المسحل يجتمع بالمدير الفني الجديد للأخضر الشاب

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بحضور ابن مقرن والقاسم .. المسحل يجتمع بالمدير الفني الجديد للأخضر الشاب بحضور ابن مقرن والقاسم .. المسحل يجتمع بالمدير الفني الجديد للأخضر الشاب
تم مناقشة المرحلة المقبلة والاستحقاقات القادمة

بحضور ابن مقرن والقاسم .. المسحل يجتمع بالمدير الفني الجديد للأخضر الشاب

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد اجتماعًا مع المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا، الهولندي دامين هيرتوج والجهاز المعاون له، بعد وصولهم أمس الأربعاء إلى الرياض.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره عضو مجلس الإدارة المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم مناقشة المرحلة المقبلة والاستحقاقات القادمة للمنتخب وأبرزها المشاركة في كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.

وينتظر أن يرفع المدرب الهولندي تقريرًا يتضمن متطلبات الجهاز الفني ورؤيته حول المرحلة المقبلة.

من جانب آخر جدد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه للمنتخبات الوطنية وتسهيل مهمة الاستعانة بالمدرب الهولندي، مثنيًا على الجهود التي قدمها المشرف العام على برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي على متابعته وإنهاء الموضوع في وقت وجيز.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا أوقعت الأخضر الشاب في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات أستراليا وفيتنام ولاوس، علمًا بأن البطولة مؤهلة إلى تحت 20 عامًا المقرر إقامتها في إندونيسيا 2021، حيث تتأهل 4 منتخبات عن القارة الآسيوية.الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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