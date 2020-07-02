أكثر من 10 آلاف حالة.. فلوريدا تحطم الأرقام القياسية في الإصابات اليومية

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معدلها تجاوز نظيره في أي بلد أوروبي أثناء ذروة التفشي

حطمت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم (الخميس)، الأرقام القياسية بتسجيل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء، بحسب إحصاء لـ"رويترز".

وتجاوز العدد اليومي للإصابات في فلوريدا التي يقطنها 21 مليون نسمة، نظيره في أي بلد أوروبي خلال ذروة تفشي الوباء.

وساهم انتشار جديد للمرض في ولايات تكساس وكاليفورنيا وأريزونا في تحطيم الولايات المتحدة للأرقام القياسية، ودفع عدد الإصابات للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أبريل (نيسان).

وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال يونيو (حزيران)، بنسبة 168 بالمئة أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة، وقفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من أربعة في المئة في نهاية مايو (أيار) إلى 15 بالمئة.فيروس كورونا الجديد