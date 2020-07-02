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القبض على مسلح قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي

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القبض على مسلح قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي القبض على مسلح قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي
أودع الحجز ويخضع للاستجواب

القبض على مسلح قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي

قبضت الشرطة الكندية على رجل مسلح صباح اليوم (الخميس)؛ بعدما دخل منطقة في أوتاوا تتمتع بخصوصية؛ حيث يقيم رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي لم يكن موجودًا في مسكنه في ذلك الوقت.

وأوضحت الشرطة في حسابها على "تويتر" أن القبض على المسلح لم يسفر عن وقوع أي حادث، وهو الآن في الحجز ويخضع للاستجواب؛ وفقًا لـ"رويترز".

ويقيم "ترودو" وأفراد عائلته في منزل كبير ضمن مجمع ريدو هول؛ وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت الممثلة الرسمية للملكة إليزابيث، وتبلغ مساحة ريدو هول 88 فدانًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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