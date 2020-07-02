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20 ألف أردني عادوا على 3 مراحل من الخارج
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الاثنين 06 يوليو 2020 05:25 مساءً
منح الأردن إشارة السفر الآمن لتعامله الصحيح مع الجائحة
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الاثنين 06 يوليو 2020 05:25 مساءً
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"
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الاثنين 06 يوليو 2020 05:18 مساءً
بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية
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الاثنين 06 يوليو 2020 05:18 مساءً
بالصين أم الأندية العالمية.. كيف يمكن ملء الفراغ الذي تركته أمريكا في العالم؟
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الاثنين 06 يوليو 2020 05:14 مساءً
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
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لعلهم يفقهون - نقاش علمى بين علماء مجلس التفسير عن حكم وقوع الطلاق الشفوى
DMC
DMC
الخميس 02 يوليو 2020 06:34 مساءً
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