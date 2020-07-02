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بلدية حلي تغلق تقاطعات مع الطريق الساحلي الدولي "جدة - جازان"

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بعد تصنيفها "نقاطًا سوداء للحوادث المرورية"

بلدية حلي تغلق تقاطعات مع الطريق الساحلي الدولي

أغلقت بلدية حلي، عددًا من التقاطعات المباشرة المرتبطة مع الطريق الساحلي الدولي "جدة- جازان"، لتهيئة فتحات دوران جديدة.

وقال رئيس بلدية حلي، بلقاسم المقعدي، لـ"سبق"، إن أعمال البلدية تنفيذًا لقرار اللجنة المشكلة من "مرور محافظة القنفذة، وأمن الطرق، وفرع وزارة النقل بالقنفذة، وبلدية حلي، وشرطة حلي، ومركز إمارة حلي، ومركز إمارة كنانة).

وأضاف: وقفت اللجنة على جميع التقاطعات المؤدية لمداخل القرى والمخططات الواقعة في نطاق بلدية حلي، وقررت إغلاق التقاطعات الخطرة المؤدية لمداخل القرى والمخططات المرتبطة بالطريق الدولي (جدة-جيزان) واستبدالها بفتحات دوران (U-tern)، للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات وبعد أن صنفتها إدارة المرور بأنها تشكل نقاطًا سوداء في الحوادث المرورية.

ولفت إلى أنه جرى مسبقًا إقفال تقاطع مدخل ساحل حلي، وتقاطع مدخل مخطط الكدوة، ويجري العمل حاليًا على إقفال تقاطعات مدخل الفريق، ومدخل السلامة، ومدخل البيضين، ويستكمل العمل لاحقًا بإقفال تقاطع مدخل الفاهمة، ومدخل العصامي، وتهيئة فتحات الدوران الجديدة، حسب الجدول المعد لها، متمنيًا السلامة للجميع.

بلدية حلي تغلق تقاطعات مع الطريق الساحلي الدولي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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