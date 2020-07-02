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"موارد الرياض" يضبط "12" مخالفة في معارض السيارات

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للعمالة المنزلية والسائقين الذين يعملون لحسابهم الخاص

شارك مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع وزارة التجارة وهيئة الزكاه والدخل في تنفيذ مجموعة من الحملات خلال هذا الأسبوع على معارض السيارات.

وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 12 مخالفة للمادة 39 تخص نظام العمل والإقامة، وجميع المخالفين هم من العمالة المنزلية والسائقين الذين يعملون لحسابهم الخاص داخل المعارض والبعض على غير الكفالة.

وقال مدير قسم التفتيش بمكتب عمل الرياض بدر العتيبي: هذه الحملات مستمرة بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وأضاف: لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، ويجب على جميع الجهات التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالوطن والمواطن .

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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