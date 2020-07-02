أخبار عاجلة

"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة -
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة" -
"الحبيب" يجيب.. ما هي سمات الفتاة التي تتزوج رجلاً كبيراً في السن؟ -
"فهد بن سلطان" يطلع على تقرير عن جائزته للتفوق العلمي والتميز -
"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات -
بزيادة 15%.. موانىء المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية -
الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا والعالم.. 217 ألف إصابة آخر 24 ساعة والحصيلة 10.6 ملايين

Print
كورونا والعالم.. 217 ألف إصابة آخر 24 ساعة والحصيلة 10.6 ملايين كورونا والعالم.. 217 ألف إصابة آخر 24 ساعة والحصيلة 10.6 ملايين
"جونز هوبكنز": تَمَاثل للشفاء قرابة الـ5 ملايين ونصف والوفيات 516210

كورونا والعالم.. 217 ألف إصابة آخر 24 ساعة والحصيلة 10.6 ملايين

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الخميس، أن 217.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا تم رصدها في أنحاء العالم خلال آخر 24 ساعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 10 ملايين و694060 حالة.

ووفق " اليوم" حسب عداد الجامعة؛ فإن إجمالي الوفيات في العالم بلغ 516210؛ فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 5 ملايين و464430 شخصًا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول الأكثر إصابة، مع تسجيلها مليونين وما يزيد على 686 ألف حالة، تليها البرازيل (بنحو مليون و448 ألفًا)، وروسيا (654 ألفًا) والهند (604 آلاف) وبريطانيا (حوالى 315 ألفًا). الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تشترط 6 أشهر ومعبراً برياً واحداً لإدخال مساعدات لسوريا

روسيا تشترط 6 أشهر ومعبراً برياً واحداً لإدخال مساعدات لسوريا

مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

تعرّف على آخر مستجدات كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تعرّف على آخر مستجدات كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا

خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية