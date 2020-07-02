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شاهد.. برج خليفة يحتفي بإعادة فتح المساجد متزينًا بـ"حي على الصلاة"

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شاهد.. برج خليفة يحتفي بإعادة فتح المساجد متزينًا بـ"حي على الصلاة" شاهد.. برج خليفة يحتفي بإعادة فتح المساجد متزينًا بـ"حي على الصلاة"
الإمارات استأنفت العودة التدريجية لإقامة الصلوات بطاقة استيعابية 30%

شاهد.. برج خليفة يحتفي بإعادة فتح المساجد متزينًا بـ

احتفى برج خليفة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، بإعادة فتح المساجد في الإمارات؛ حيث تَزَين بعبارة "حي على الصلاة".

واستأنفت الإمارات، الأربعاء، العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة لإقامة الصلوات بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، بطاقة استيعابية 30%، في إطار استكمال الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة المستجد (كوفيد 19).

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر موقع تويتر، لبرج خليفة خلال تَزَينه بعبارة "حي على الصلاة".

وسارع المصلون إلى مساجد الإمارات، بعد قرار الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث بإعادة فتح المساجد ودور العبادة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها الوضوء في المنزل، وأن يأتي كل مُصَلٍّ بسجادته الخاصة، وأن يحرص على ارتداء الكمامة وفق بوابة "العين" الإماراتية.

ومع الدخول إلى المساجد وجد المصلون أمامهم نقاطًا أرضية بارزة توضح أماكن الوقوف للصلاة، والتي راعت مسافة التباعد الاجتماعي المناسبة، والتي قُدرت بثلاثة أمتار بين كل مُصَلٍّ وآخر، وترك صف بين كل صفين. برج خليفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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