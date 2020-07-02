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كولومبيا: إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف

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كولومبيا: إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف كولومبيا: إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف
بلغ عدد الوفيات 3470 حالة

كولومبيا: إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 100 ألف اليوم، مع استمرار إجراءات العزل العام.

وقالت وزارة الصحة: إن عدد الإصابات ارتفع إلى 102 ألف وتسع حالات، منها 54941 حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات 3470 حالة.

وشهد الأربعاء أيضًا تسجيلَ أكبر عدد من الإصابات اليومية المؤكدة؛ إذ بلغت 4163 حالة جديدة.

وكان رئيس بلدية العاصمة بوجوتا، قد قال في مطلع الأسبوع: إن المدينة ينبغي أن تستعد لتشديد إجراءات العزل العام مع بلوغ وحدات الرعاية المركزة 70% من طاقتها الاستيعابية؛ لكنه استبعد تشديد الإجراءات بعدما وفرت الاتحادية المئات من أجهزة التنفس الصناعي الإضافية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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