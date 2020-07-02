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"أمانة جدة" تسمح بفتح أماكن الألعاب بالمطاعم وحلاقة الأطفال دون 7 سنوات

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"أمانة جدة" تسمح بفتح أماكن الألعاب بالمطاعم وحلاقة الأطفال دون 7 سنوات "أمانة جدة" تسمح بفتح أماكن الألعاب بالمطاعم وحلاقة الأطفال دون 7 سنوات
اشترطت الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية

أعلنت أمانة محافظة جدة فتح أماكن الألعاب في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه بشرط أن تكون مساحتها قابلة لتطبيق التباعد الاجتماعي، والسماح أيضًا بالمحال المخصصة لحلاقة للأطفال دون سبعة أعوام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بأنه إلحاقًا لقرار رفع منع التجول في جميع مناطق ومدن بشكل كامل بدءًا من يوم 29 شوال 1441هـ، الموافق 21 يونيو لعام 2020م، وعودة العمل بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المحظورة، ومنها أماكن الألعاب في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه بشرط أن تكون مساحتها قابلة لتطبيق التباعد الاجتماعي، ومحال الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائي، قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح بالحلاقة للأطفال دون سبعة أعوام بمحال الحلاقة، مع الالتزام والتقيد بإنفاذ الإجراءات الاحترازية كافة والتدابير الوقائية المقررة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للنشاط، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الملابس الواقية والكمامات والقفازات وقناع الوجه، وتوفير عبوات التعقيم والتطهير.

وأضاف الزهراني بأنه بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية فإنه سيتم السماح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه، مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية.

وتابع: كذلك يتم السماح بنشاط تقديم البوفيهات المخصصة للطعام في المطاعم والمقاهي، مع التقيد بالتخلص من الأدوات التي يكثر فيها التلامس، أو تخصيص شخص لتولي مهنة فتح الأغطية، وتوزيع الطعام على الحضور، بشرط أن يلتزم بارتداء أدوات الحماية الشخصية، مع التزام العملاء بالتباعد.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة إنفاذ توجيهات الوزارة، والتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها، وإغلاق المحال المخالفة للتعليمات والقرارات البلدية الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية لهذه الأنشطة، مع ضرورة توفير أجهزة الكشف الحراري والعزل لمن تتعدى حرارته 38 درجة مئوية أو أكثر، ووضع خطوط السير والعلامات الإرشادية لتنظيم عملية الدخول والخروج بداخلها، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات، مع إلزام المرتادين كافة بارتداء الكمامات، وقصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية كبطاقات الصرف الآلي، مع توفير الحاويات المخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات، وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا لمنع انتشار مرض المستجد (كوفيد 19)، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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