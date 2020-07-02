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عبدالله بن مساعد: الانتهاء من الاستحواذ على عقارات نادي شيفيلد خطوة مهمة للارتقاء بالنادي

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بعد الاستحواذ الكامل.. الحفاظ على الممتلكات هدف أول

عبدالله بن مساعد: الانتهاء من الاستحواذ على عقارات نادي شيفيلد خطوة مهمة للارتقاء بالنادي

أعلنت شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم الانتهاء من عملية الاستحواذ على عقارات النادي، وانتقال ملكيتها بدءًا من أمس الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.

وتشمل عقارات النادي كلاً من ملعبه الرئيس "برامول لين"، ومرافق التدريبات، والفندق، ومبنى مركز الأعمال، وأكاديمية النادي.

وأكد الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، مالك النادي، أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في مواصلة الاستراتيجية التي تم وضعها للارتقاء بالنادي، وتحقيق تطلعات وآمال الجماهير رغم التحديات الصعبة التي تسببت بها جائحة المستجد (كوفيد-19).

وجدّد الأمير عبدالله التزامه الكامل بالحفاظ على ممتلكات النادي، وهو الوعد الذي أطلقه قبل نحو تسعة أشهر عند إعلان استحواذه الكامل على النادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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