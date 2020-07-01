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الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب

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الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب
إجمالي الإصابات في المحافظة بلغ 72 منها 44 حالة تعاف و28 حالة نشطة

الخرمة تسجل 24 إصابة بـ

سجلت محافظة الخرمة 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا كان آخرها أربع إصابات جديدة اليوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بالخرمة " 72 إصابة " منها 44 حالة تعاف و28 حالة نشطة وتتلقى العلاج وبدون وفيات ولله الحمد.

حول تزايد الإصابة بفيروس كورونا بالخرمة قال لـ"سبق" عمدة محافظة الخرمة علي بن عايض الناقول السبيعي: إن ما يحزن القلب هو فلاسفة المجالس مما لا يمتلكون الشهادات العلمية ولا الخبرات الثقافية والعلمية مشككين بتلك الجائحة ومتجاهلين طرق الوقاية منها.

وأضاف: في محافظة الخرمة كان عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم الجدية والحذر في ممارسة الحياة الطبيعية وتجاهل تعليمات الجهات المختصة للوقاية من "كورونا" من بعض الأفراد داخل بعض العوائل السبب في تزايد الإصابة بالفيروس بين المجتمع بالمحافظة.

ووجه عمدة محافظة الخرمة رسالته عبر "سبق" إلى سكان محافظة الخرمة وجميع مدن ومحافظات المملكة بقوله: "أخي المواطن وأخي المقيم.. حكم عقلك والزم منزلك وكفى بالمستشفيات خير شاهد ولا تكن أحد ضحايا تلك الجائحة بسوء التصرف".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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