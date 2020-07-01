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الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من ولا صلاة له

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الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من ولا صلاة له
"هندي": الثالث (الأخير) خلال العام الحالي

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

يدخل القمر صباح الأحد القادم ١٤ ذي القعدة في منطقة شبه الظل للأرض بنسبة ٣٥ %؛ وهو ما يقلل من سطوعه بحدود ٥ % فقط.

أوضح ذلك الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وقال لـ"سبق": "يبدأ الخسوف الساعة الـ7:6 صباحًا، ويصل ذروته الساعة الـ7:30 صباحًا، وينتهي الساعة الـ8:52 صباحًا".

وأضاف: "لا يمكن ملاحظته من ، ويمكن ملاحظته من وسط وغرب إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية. وهذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة؛ إذ يحتاج لملاحظته لكاميرات أو أجهزة خاصة؛ لذلك أفتى الفقهاء بأنه لا تشرع له الصلاة".

وأكد أن هذا الخسوف هو الثالث (الأخير) خلال العام الحالي؛ إذ حدث الأول في جمادى الأولى، والثاني في شوال، وكلهم من نوع "شبه الظل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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