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"جوناس" يشارك في تدريبات الاتحاد بحامل طبي في الكتف

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"جوناس" يشارك في تدريبات الاتحاد بحامل طبي في الكتف "جوناس" يشارك في تدريبات الاتحاد بحامل طبي في الكتف
المدرب أوصى بتمديد عقد الدحيم

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم مشاركة اللاعب البرازيلي جوناس في المران مع وضع حامل طبي بسبب تعرضه لإصابة في الكتف.

واصل الفريق الكروي الأول برنامجه التدريبي مساء اليوم، وسط متابعة إدارية، حيث خصص المدرب البرازيلي كاريلي تدريب اليوم للجوانب اللياقية، ويعود الفريق يوم غدٍ للتدريبات الصباحية ضمن جدول برنامج الإعداد.

وتتواصل إدارة الاتحاد مع عددٍ من أندية دوري المحترفين على خوض لقاءات ودية خلال فترة معسكر الفريق في أبها، حيث تم الاتفاق على خوض لقاء ودي مع فريق ضمك يوم ٢٤ يوليو.

وفي سياق متصل حسم البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد، مصير مدافعه عمار الدحيم الذي ينتهي عقده مع النادي في شهر يوليو، حيث أوصى المدرب إدارة نادي الاتحاد بتمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتظر البرازيلي كاريلي اكتمال صفوف الفريق الكروي بانضمام الثلاثي الأجنبي مارسيلو غروهي، والأرجنتيني ليوناردو جيل والتونسي أنيس البدري، إذ جارٍ التواصل معهم لترتيب إجراءات عودتهم إلى .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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