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"الموارد البشرية" تضبط 450 مخالفة وتدعو المنشآت للحفاظ على سلامة العاملين

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"الموارد البشرية" تضبط 450 مخالفة وتدعو المنشآت للحفاظ على سلامة العاملين "الموارد البشرية" تضبط 450 مخالفة وتدعو المنشآت للحفاظ على سلامة العاملين
خلال عدد من الجولات الميدانية منذ سريان قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

ضبطت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ سريان قرار منع العمل تحت أشعة الشمس 450 مخالفة لأحكام القرار، وذلك خلال الجولات الميدانية التي نفذت للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار.

وفي التفاصيل، تنص المادة (38) من اللائحة التنفيذية للعمل على: "قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير".

وكان القرار قد دخل حيز التنفيذ منذ 15 يوليو 2020م وسوف يستمر العمل به سارياً حتى تاريخ 15 سبتمبر 2020م حيث يُمنع خلال هذه الفترة العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 م حتى الساعة 3:00 م.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى التقيد بما جاء في القرار، حفاظاً على سلامة العاملين من الأخطار الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس، مؤكدة في الوقت نفسه أن فرق التفتيش الميداني سوف تستمر في جولاتها في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام الجميع بتطبيقه، والإبلاغ عن المخالفات المرصودة من قبل المواطنين، وذلك عن طريق تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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