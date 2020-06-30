الاردن : إحالة جميع موظفي الفئات أولى وثانية وثالثة وعقود ممن بلغت خدمتهم 30 سنة الى التقاعد .. التفاصيل

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز - : قالت مصادر موثوقة أن مجلس الوزراء وافق على احالة الخاض جميع موظفي الفئات أولى وثانية وثالثة وعقود ممن بلغت خدمتهم 30 سنة الى التقاعد اعتبارا من تاريخ 15 / 7 / 2020 وعلى دفعات شهرية

وجاء القرار كالتالي :

إحالة كل موظف من موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم 30 سنة واكثر على التقاعد اعتبارا من تاريخ 15 / 7 / 2020 وبشكل شهري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية مديرية التقاعد المدني والتعويضات .

* إنهاء خدمة كل موظف من موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت اشتراكاتهم (360) اشتراكا فأكثر اعتبارا من تاريخ 15 / 7 / 2020 وبشكل شهري ، شريطة أن يتم ذلك بعد أن يقوم المرجع المختص بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء الموظفين المشمولين بمظلة قانون الضمان الاجتماعي للتأكد من عدد الاشتراكات الفعلية لكل واحد منهم بالإضافة إلى التحقق من استيفائه شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر .

للوزير بناء على الحاجة الفعلية والمبررة أن ينسب لمجلس الوزراء بالاحتفاظ بعدد محدد من الموظفين المشار إليهم في البند (أولا) أعلاه . ما عدا موظفي الفئة الثالثة . وذلك بحد أقصاه ما نسبته (۱۰%) لسنة ۲۰۲۰ وما نسبته (%15) لسنة ۲۰۲۱ مع مراعاة ما يلي :

. الكفاءة، والحاجة الفعلية للموظفين، وأعمارهم

- عدم تفريغ الدوائر .

أن لا تتجاوز مدة التمديد سنة واحدة وفي حال بلغ الموظف خلال فترة التمديد السن المحددة للإحالة على التقاعد المدني أو انتهاء الخدمة وفقا لقانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي فيتم التمديد حتى نهاية المدة.

تقوم الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهينات العامة خلال فترة التمديد بإعداد وتفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة .

يطبق ما ورد أعلاه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المدرجة موازناتها في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وعلى موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى .

يكلف ديوان الخدمة المدنية بمتابعة تطبيق مضمون هذا القرار.