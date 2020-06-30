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بعد إثارتها الجدل.. ريا أبي راشد تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل

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بعد إثارتها الجدل.. ريا أبي راشد تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل بعد إثارتها الجدل.. ريا أبي راشد تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل

مصراوي Masrawy

12:32 م الثلاثاء 30 يونيو 2020

كتبت- شيماء مرسي

تصدرت الإعلامية ريا أبى راشد مؤشر البحث "جوجل" بعد ظهورها في إحدى الصور التي نشرتها على إنستجرام بملامح مختلفة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل الكثير من متابعيها يتساءلون هل خضعت إلى عمليات تجميل.

وظهرت "ريا" بملامح مختلفة عن التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها، وخاصة عند منطقة الفك والخدود، واعتمدت في إطلالتها على المكياج الترابي الناعم، مع أحمر شفاه بلون بارز، واختارت تصفيه الشعر المنسدل على شكل ويفي.

نفت ريا أبي راشد خضوعها لعملية تجميل، إذ نشرت صورة لها دون مكياج عبر صفحتها على "إنستجرام" وعلقت" هذه أنا بوجهي الذي طالما امتلكته".

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