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النفط تتراجع.. وبرنت ما زال فوق الـ 41 دولاراً للبرميل

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أسعار النفط تتراجع.. وبرنت ما زال فوق الـ 41 دولاراً للبرميل النفط تتراجع.. وبرنت ما زال فوق الـ 41 دولاراً للبرميل
الخام الأمريكي انخفض 33 سنتاً أو 0.8 ليسجل 39.37 دولار

أسعار النفط تتراجع.. وبرنت ما زال فوق الـ 41 دولاراً للبرميل

تراجعت النفط، يوم الثلاثاء، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وإعلان مؤسسة النفط الليبية تقدماً في محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 41.61 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش، مقلصة مكاسب يوم الإثنين البالغة 92 سنتاً.. ونزل عقد أغسطس، الذي يحل أجله يوم الثلاثاء، 24 سنتاً إلى 41.47 دولار.

انخفض الخام الأمريكي 33 سنتاً أو 0.8 بالمئة ليسجل 39.37 دولار للبرميل.

ووفق رويترز قال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، "كلا عقدي (الخام القياسيين) تراجع تراجعا متواضعا اليوم، مدفوعا بتدفقات جني الأرباح بعد جلسة قوية في نيويورك.

"رغم أن نطاقات الليل كانت مثيرة للإعجاب، فمن المهم أن نلاحظ أن أسواق النفط تتحرك داخل نطاق ضيق وليس في اتجاه واضح".

تتواصل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولايات الجنوب والجنوب الغربي، لكن نمواً قوياً في مبيعات المنازل المزمعة بالولايات المتحدة أشاع بعض التفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود يرتفع.

وقال فيفيك دهار، محلل التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي، "من الصعب حقا القول إن الطلب يمضي في اتجاه واحد. مازالت هناك مخاطر جمة في كلا الاتجاهين".النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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