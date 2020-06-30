أخبار عاجلة

شقيق جمال عبد الحميد: هذا هو سر اسم شهرة جمال في الشارع وهو صغير « جمال حركة » -
في حب اللعيب.. رسالة أحفاد كابتن جمال عبد الحميد لجدهم -
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر -
استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا -
اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي -
شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى -
الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض -
التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو -
منها عدد من الدول الآسيوية.. بريطانيا تستثني 50 دولة من العزل الصحي -
"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية ونجران: رياح وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حصاد كورونا.. أكثر من نصف مليون وفاة و10.3 مليون إصابة حول العالم

Print
حصاد كورونا.. أكثر من نصف مليون وفاة و10.3 مليون إصابة حول العالم حصاد كورونا.. أكثر من نصف مليون وفاة و10.3 مليون إصابة حول العالم
الولايات المتحدة تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً من تفشي الوباء تليها البرازيل

حصاد كورونا.. أكثر من نصف مليون وفاة و10.3 مليون إصابة حول العالم

حصد "كوفيد-19" حتى صباح اليوم الثلاثاء، أرواح 505 آلاف شخص حول العالم، وأصاب أكثر من 10.3 مليون آخرين.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء، حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة وحدها، التي تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً من تفشي الوباء، أرواح أكثر من 126 ألف شخص، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 2.6 مليون إصابة.

وفي البرازيل تُوفي أكثر من 58 ألف شخص من جراء تفشي فيروس كورونا، وتم تسجيل نحو 1.4 مليون إصابة حتى الآن.

ووفق " اليوم" في المرتبة الثالثة في عدد الوفيات نجد بريطانيا، حيث سجلت 43659 حالة وفاة، وتم تسجيل أكثر من 313 ألف إصابة، تليها إيطاليا حيث تجاوز عدد الوفيات 34 ألفاً، وعدد الإصابات 240 ألفاً.

وسجلت فرنسا نحو 30 ألف حالة وفاة وأكثر من 201 ألف إصابة، تليها إسبانيا التي سجلت أكثر من 28 ألف حالة وفاة ونحو 250 ألف إصابة.

ورغم أن روسيا توجد في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث سجلت أكثر من 640 ألف إصابة، إلا أنها سجلت فقط 9152 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح، أمس الإثنين، على أن العالم لا يزال بعيداً عن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تدعو لاستبعاد الحل العسكري بليبيا

روسيا تدعو لاستبعاد الحل العسكري بليبيا

مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية