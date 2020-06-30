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الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من 2020.. 654 مليار ريال

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الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من 2020.. 654 مليار ريال الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من 2020.. 654 مليار ريال
القطاع غير النفطي نما بنسبة 1.6 في المائة بسبب نمو القطاع الخاص

الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من 2020.. 654 مليار ريال

بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 654 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 660.7 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا بنسبة 1 في المائة.

وجاء الانكماش بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.6 في المائة بسبب التراجع الكبير في النفط بالتزامن مع تفشي ، وذلك وفقاً لتحليل صحيفة "الاقتصادية"، الذي أعلنته استناداً إلى بيانات رسمية.

أما القطاع غير النفطي، فقد نما بنسبة 1.6 في المائة بسبب نمو القطاع الخاص 1.9 في المائة، والقطاع الحكومي 1.9 في المائة.الناتج المحلي السعودي النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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