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القيادة تهنئ "شاكويرا" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بملاوي

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القيادة تهنئ "شاكويرا" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بملاوي القيادة تهنئ "شاكويرا" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بملاوي
خادم الحرمين وولي العهد تمنَّيا لشعب بلاده مزيدًا من التقدُّم والازدهار

القيادة تهنئ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس لازاروس شاكويرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ملاوي.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ملاوي، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس لازاروس شاكويرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ملاوي.


وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ملاوي، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق المزيد من التقدم والرقي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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