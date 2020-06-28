نجاح زراعة 4 شرايين لستيني بعملية قلب مفتوح في سليمان الحبيب بالخبر

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أصيب بضيق وتصلب في الشرايين المغذية.. استغرقت 4 ساعات

نجح فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة ستيني أصيب بضيق وتصلب في الشرايين المغذية لعضلة القلب، بعملية جراحة مفتوحة "زراعة شرايين" ناجحة.

وكان المريض قد أُسعِف قبل أيام إلى المستشفى بعد معاناته من آلام متواصلة في الصدر لمدة تقارب الشهر، وفور وصوله خضع لفحص طبي مبدئي بيّنت نتائجه ضرورة إجراء عملية قسطرة استكشافية لاستكمال التشخيص الطبي، وكشفت نتائج القسطرة وجود تضيق في "3" من الشرايين الرئيسية المغذية للقلب ووفقًا لرؤية الفريق الطبي المعالج الذي ضم استشاري جراحة وتخدير وقلب وعناية مركزة؛ فإن أفضل الخيارات العلاجية لحالة المريض كانت إجراء عملية "قلب مفتوح- زراعة شرايين"، وفي إطار ترتيبات التجهيز للعملية، تم بشكل عاجل إخضاع المريض مجددًا لحزمة من الفحوصات اللازمة، بما فيها الإيكو وفحوصات الدم؛ حيث أكدت جميعها إمكانية إجراء العملية.

واستغرق إجراء العملية "4" ساعات؛ حيث أدخل المريض غرفة العمليات تحت التخدير الكامل، ومن ثم تم توصيل المريض بجهاز القلب الرئوي الصناعي ليجري بعدها الفريق الطبي زراعة "4" شرايين جديدة لتأمين مرور الدم بشكل طبيعي إلى عضلة القلب. وعقب انتهاء العملية تم نقل المريض للعناية المركزة؛ حيث ظل تحت المراقبة لساعات بعد خروجه من غرفة العمليات، ولاحقًا تم فصل جهاز التنفس الصناعي عنه ونقل لجناح الرعاية.

وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ المريض الذي كانت حياته مهددة بشكل مباشر؛ وذلك لأنه وفقًا للتجارب الطبية فإن هذا النوع من الإصابات إن لم تجد التدخل الطبي في الوقت المناسب غالبًا ما تؤدي للوفاة. وشهدت الحالة الصحية للمريض تحسنًا مضطردًا، مع الرعاية الصحية الحثيثة التي حظي بها، إلى أن غادر المستشفى قبل أيام.

الجدير بالذكر أن مرض تصلب الشرايين من أكثر الأمراض انتشارًا في المملكة العربية السعودية، وهو كذلك من أكثر الأمراض المسببة للموت فيها، ومن أبرز أسباب الإصابة بالمرض ارتفاع نسبة الكولسترول الضار نتيجة تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وقلة النشاط البدني، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين بشكل مفرط، وزيادة وزن الجسم، ومن أبرز أعراضه: آلام منطقة الصدر أو ضيق في التنفس، ويتوجب على من يشعر بهذه الأمراض مراجعة الطبيب المختص فورًا.

يشار إلى أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يضم مركزًا متقدمًا لطب وجراحة القلب للكبار والأطفال يعمل به كفاءات طبية عالمية مدعومون بتجهيزات هي الأحدث من نوعها لتقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، وقد نجح المستشفى في الحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات (JCI) المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى.مستشفى الدكتور سليمان الحبيب