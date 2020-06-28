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مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار في "وول مارت" بكاليفورنيا

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مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار في "وول مارت" بكاليفورنيا مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار في "وول مارت" بكاليفورنيا
مسلح كان يقود سيارة وصدم المبنى قبل أن يترجل منها ويطلق الرصاص

مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار في

قُتل شخصان على الأقل وأُصيب 4، في إطلاق نار وقع في مركز للتوزيع تابع لعملاق التجزئة "وول مارت"، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام.

ونقلت "سي إن إن" عن ريك كرابتري، المسؤول في بلدية مدينة ريد بلاف، أن مسلحاً يقود سيارة صدم بسيارته المبنى، قبل أن يترجل منها ويطلق النار.

وأضاف: "أُصيب مطلق النار، ووفقاً لآخر الأنباء الواردة فقد نُقل إلى المستشفى".

ونقلت صحيفة محلية عن شاهد عيان، أن المسلح أطلق النار من سلاح نصف أوتوماتيكي.

وأكد متحدث باسم سلسلة متاجر "وول مارت" لـ"سي إن إن"، وقوع إطلاق النار، من دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.اطلاق نار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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