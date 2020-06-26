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شاهد.. الجهات الأمنية تباشر تجمعاً كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير

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شاهد.. الجهات الأمنية تباشر تجمعاً كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير شاهد.. الجهات الأمنية تباشر تجمعاً كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير
تفوق الأعداد المحددة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

شاهد.. الجهات الأمنية تباشر تجمعاً كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير

باشرت السلطات الأمنية، تجمعاً كبيراً بإحدى قاعات الأفراح بمحايل بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصاً في المناسبات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار المستجد،

ويتوقع أن تطبق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير بينها 36 حالة بمحايل. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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