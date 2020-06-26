زنديق وإخواني وخونة.. "آل الشيخ": بلادنا محفوظة من تآمر "خيمة الخسة"

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قال: أخي المواطن بدارالتوحيد هؤلاء الأعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن التمسك بالعقيدة والسمع والطاعة لولاة الأمر -وفقهم الله- والمحافظة على الأمن بها تتحق السلامة والأمن، مشيراً إلى أن الوطن محفوظ بحفظ الله من تآمر شياطين خيمة الخسة التي رعاها زنديق وإخواني ودعاة فتنة خونة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ"، عبر حسابه بـ"توتير"، جاء فيها: "وطني الغالي -الله حافظك-، ففي خيمة الخسة والخذلان والشيطان تآمر عليك زنديق ذميم وإخواني مارق وداعية فتنة خائن فحفظك الله وفضحهم".

وأضاف: "أخي المواطن في دارالتوحيد الصافي مهبط الوحي وحاضن الحرمين وقبلة المسلمين هؤلاءالأعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك".

وبين " آل الشيخ" في ختام تغريدته التي حظيت بتفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي أن التمسك بالعقيدة والسمع والطاعة لولاة الأمور والمحافظة على الأمن بها تكون السلامة والأمن للجميع .

وتتزامن تغريدات الوزير "آل الشيخ" الذي عرف بفضح جماعة الإخوان الإرهابية مع التسريبات الأخيرة لحاكم المطيري، أحد قادة تنظيم الإخوان خلال لقائه بمعمر القذافي، والتآمر على أمن دول الخليج وخاصة المملكة والكويت، والتي تبين بجلاء مدى مكر وخبث هذا التنظيم وتورطه وقيادته بما حل ببعض الدول العربية من دمار وخراب، لتعري حقيقتهم وتكشف تاريخ مؤامراتهم الدنيئة ضد الأمن القومي العربي.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ