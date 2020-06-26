أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زنديق وإخواني وخونة.. "آل الشيخ": بلادنا محفوظة من تآمر "خيمة الخسة"

Print
زنديق وإخواني وخونة.. "آل الشيخ": بلادنا محفوظة من تآمر "خيمة الخسة" زنديق وإخواني وخونة.. "آل الشيخ": بلادنا محفوظة من تآمر "خيمة الخسة"
قال: أخي المواطن بدارالتوحيد هؤلاء الأعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك

زنديق وإخواني وخونة..

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن التمسك بالعقيدة والسمع والطاعة لولاة الأمر -وفقهم الله- والمحافظة على الأمن بها تتحق السلامة والأمن، مشيراً إلى أن الوطن محفوظ بحفظ الله من تآمر شياطين خيمة الخسة التي رعاها زنديق وإخواني ودعاة فتنة خونة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ"، عبر حسابه بـ"توتير"، جاء فيها: "وطني الغالي -الله حافظك-، ففي خيمة الخسة والخذلان والشيطان تآمر عليك زنديق ذميم وإخواني مارق وداعية فتنة خائن فحفظك الله وفضحهم".

وأضاف: "أخي المواطن في دارالتوحيد الصافي مهبط الوحي وحاضن الحرمين وقبلة المسلمين هؤلاءالأعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك".

وبين " آل الشيخ" في ختام تغريدته التي حظيت بتفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي أن التمسك بالعقيدة والسمع والطاعة لولاة الأمور والمحافظة على الأمن بها تكون السلامة والأمن للجميع .

وتتزامن تغريدات الوزير "آل الشيخ" الذي عرف بفضح جماعة الإخوان الإرهابية مع التسريبات الأخيرة لحاكم المطيري، أحد قادة تنظيم الإخوان خلال لقائه بمعمر القذافي، والتآمر على أمن دول الخليج وخاصة المملكة والكويت، والتي تبين بجلاء مدى مكر وخبث هذا التنظيم وتورطه وقيادته بما حل ببعض الدول العربية من دمار وخراب، لتعري حقيقتهم وتكشف تاريخ مؤامراتهم الدنيئة ضد الأمن القومي العربي.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

شبكة عيون الإخبارية