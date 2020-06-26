أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة نجران تغلق 6 أكشاك لتجهيز المشروبات والأطعمة

Print
أمانة نجران تغلق 6 أكشاك لتجهيز المشروبات والأطعمة أمانة نجران تغلق 6 أكشاك لتجهيز المشروبات والأطعمة
لمخالفتها الاشتراطات الصحية.. والجولات الرقابية مستمرة

أمانة نجران تغلق 6 أكشاك لتجهيز المشروبات والأطعمة

أغلقت أمانة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة أمس، ستة أكشاك تعمل في تجهيز المشروبات والأطعمة على امتداد طريق الأمير سلطان بحي الشرفة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ورصد كشكين مغلقين من قبل أصحابهما وغير ممارسين للنشاط.

وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فايز رجاء، بأن المخالفات التي رصدت على البوفيهات والأكشاك في طريق الأمير سلطان تمثلت في عدم تجديد الشهادات الصحية للعاملين والرخص البلدية وإهمال نظافة المحل وعدم لبس القفازات لبعض العاملين، إضافة إلى عدم وجود تسعيره أو ملصق بالطلبات للزبائن، موضحًا أن الإغلاق سيستمر حتى يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم .

وأكد "ابن رجاء" مواصلة الفرق الرقابية جولاتها اليومية، للتأكد من تقيد المحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الخاصة بالحد من انتشار المستجد حفاظاً على صحة الجميع.أمانة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية