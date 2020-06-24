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رسميًا.. يعلن عدم استكمال منافسات الدوري المصري

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رسميًا.. الزمالك يعلن عدم استكمال منافسات الدوري المصري رسميًا.. يعلن عدم استكمال منافسات الدوري المصري
رفض خضوع اللاعبين لفحص كورونا

رسميًا.. الزمالك يعلن عدم استكمال منافسات الدوري المصري

قرر مجلس إدارة نادي في اجتماعه ، اليوم الأربعاء، عدم استكمال الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، كما رفض المجلس، خضوع اللاعبين لفحوص المستجد.

وأوضح النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقفه من استئناف الدوري قال فيه : "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار بالإجماع عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (2O19-nCOV) .

وتابع "جاء القرار بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون" .

من جانب آخر أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم الاتفاق خلالها على رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائي خضوع اللاعبين لفحوص فيروس كورونا المستجد، التي يتم إجراؤها استعدادًا لعودة النشاط الكروي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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