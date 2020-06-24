عقيلة صالح: الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة

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قال: سيكون شرعياً وبناءً على تفويض شعبي وسنطلب مساندتهم لجيشنا حال اختراق سرت

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف في تصريحات له اليوم: التدخل المصري سيكون شرعياً وبناءً على تفويض من الشعب الليبي وسنطلب مساندة الجيش المصري لنظيره الليبي حال اختراق سرت.

وتابع: مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب ولا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعاً أو كرهاً.

وكشف صالح أن تركيا أحضرت أكثر من 15 ألفاً من المرتزقة إلى طرابلس وأن السلاح يصل جهاراً نهاراً إلى الميليشيات المسلحة في ليبيا.ليبيا