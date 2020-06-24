بإجراءات احترازية.. إعادة فتح الحدائق وممرات المشاة والملاعب بمكة قريباً

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سمرقندي أكد لـ"سبق" تطبيق التباعد في المتنزهات الكبيرة

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي، أن العمل جارٍ على التجهيزات لاستقبال مرتادي الحدائق وممرات المشاة والساحات والألعاب بمكة المكرّمة.

وقال "سمرقندي" لـ سبق ": نفيدكم بأن العمل جارٍ والاستعداد والتجهيز لاستقبال الزوار والمرتادين؛ وسيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحدائق والمتنزهات وممرات المشاة بمكة المكرّمة.

وأشار إلى أن أعمال التجهيزات شملت إعادة فتح الإنارة للحدائق وممرات المشاة والملاعب والساحات، وإزالة لوحات الإغلاق، إلى جانب إعادة فتح الملاعب والساحات، إضافة إلى الأعمال الدورية من نظافة وتجهيز المسطحات والألعاب.

ولفت "سمرقندي"، أن الأمانة تعمل على تجهيز مناطق الجلوس وتحديدها على مبدأ التباعد في المتنزهات ذات المساحات الكبيرة، والمتوقع عدد زوارها بكثافة، وإعادة فتح دورات المياه.أمانة العاصمة المقدسة