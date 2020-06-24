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محافظ العيدابي ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهيد الواجب "الغزواني"

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محافظ العيدابي ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهيد الواجب "الغزواني" محافظ العيدابي ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهيد الواجب "الغزواني"
أحد منسوبي القوات البرية واستُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بجازان

محافظ العيدابي ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهيد الواجب

نقل ‏محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد الملازم أحمد بن محمد جابر الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

‏وكذلك نقل المحافظ "الظافري" تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

‏وقال "الظافري" أثناء تأدية واجب العزاء: إن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداء للدين والوطن؛ إذ استُشهد في ميدان الشرف مدافعًا عن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.‏

وأعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي، ومؤكدين أنهم جميعًا فداء لترابه ضد أي معتدٍ غاشم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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