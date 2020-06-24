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استشهاد فلسطيني من أبو ديس برصاص قوات الاحتلال على حاجز "الكونتينر"

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استشهاد فلسطيني من أبو ديس برصاص قوات الاحتلال على حاجز "الكونتينر" استشهاد فلسطيني من أبو ديس برصاص قوات الاحتلال على حاجز "الكونتينر"
"أبوهلال" : تركوه ينزف ومنعوا طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات له

استشهاد فلسطيني من أبو ديس برصاص قوات الاحتلال على حاجز

استشهد، اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "الكونتينر" شمال شرقي بيت لحم.

وفي التفاصيل، أعلن رئيس بلدية أبو ديس أحمد أبو هلال عن استشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، برصاص جنود الاحتلال حيث أطلقوا الرصاص صوب الشاب عريقات، وتركوه ينزف حتى استشهد، مضيفًا أنه جرى احتجاز الجثمان.

وكان جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز أوقفوا المركبة التي يستقلها الشاب عريقات، وأطلقوا الرصاص عليه ومنعوا طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات له، كما أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقوا الحاجز، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمة خانقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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