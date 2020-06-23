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"أمانة جدة" تغلق 133 محلاً تجاريًّا خالفت البروتوكولات الوقائية

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"الزهراني" شدَّد على التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة محافظة جدة 133 محلاً تجاريًّا بأنشطة متنوعة لمخالفة البروتوكولات الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول، والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، كثفت الأمانة جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية على جميع المحال والأنشطة التجارية، وبخاصة محال صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية؛ إذ تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتم خلال اليوم الأول تنفيذ 4000 جولة رقابية، شملت جميع الأنشطة.

وأكد "الزهراني" ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ للبلدية 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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