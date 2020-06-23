"الشورى البحريني" يدين محاولة الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية بالسعودية

★ ★ ★ ★ ★

دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف لردع هذه الميليشيات حفاظاً على الأمن الإقليمي

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة(.

وفي التفاصيل، أكد المجلس، اليوم الثلاثاء، الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومصالحها، معرباً عن تضامنه مع المملكة في نبذ ومحاربة صور الإرهاب وأشكاله كافة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذه الميليشيات الإرهابية وردعها حفاظاً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، سائلاً المولى العلي القدير أن حفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.