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فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية

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فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية
أكدت أن اتفاقًا سياسيًّا شاملاً هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع باليمن

فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية

دانت الجمهورية الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية .

وفي التفاصيل، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الهجمات التي استهدفت عمدًا المناطق المدنية تشكِّل هجومًا جديدًا على أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت بأن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. مجددة دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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