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أضواء العريفي تشارك في اجتماع اللجان النسائية باتحادات كرة القدم الخليجية

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أضواء العريفي تشارك في اجتماع اللجان النسائية باتحادات كرة القدم الخليجية أضواء العريفي تشارك في اجتماع اللجان النسائية باتحادات كرة القدم الخليجية
الاجتماع عُقد "عن بعد" وتم مناقشة برنامج النشاط النسائي

أضواء العريفي تشارك في اجتماع اللجان النسائية باتحادات كرة القدم الخليجية

شاركت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع اللجان النسائية باتحادات كرة القدم الخليجية.

وجاء الاجتماع الذي عُقد "عن بعد" لمناقشة برنامج النشاط النسائي الخليجي لكرة القدم وكذلك مناقشة تحديد موعد جديد لكأس الخليج الأول لكرة قدم الصالات النسائية.

وكان من المقرر أن تستضيف الكويت كأس الخليج في مارس 2020، قبل أن يتم تأجيلها بسبب جائحة المستجد.

واتفق رؤساء اللجان على تحديد موعد جديد للبطولة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في شهر سبتمبر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية