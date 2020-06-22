أخبار عاجلة

الصحة العالمية: أيام تفصلنا عن 10 ملايين مصاب بكورونا.. "الذروة لم تأتِ بعد" -
"الجامع" نائبًا أعلى لرئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة بأرامكو -
CEBI تحشد قدراتها لإنتاج 4 مليارات جرعة من لقاح "كورونا" -
تضاعفت المكافأة.. 10 ملايين دولار للقبض على زعيم داعش الجديد -
نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" تصيب محافظ المندق و4 من عائلته -
علماء بريطانيون: لقاح كورونا المنتظر قد لا يفيد كبار السن -
هطولات وحرارة ورياح بهذه المناطق.. أجواء الخميس كما يتوقعها "الحصيني" -
روحاني: مستعدون للتفاوض مع واشنطن بشروط -
تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض -
لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منشــد على الصامت..!!

Print
منشــد على الصامت..!! منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

مع الاحترازات الوقائية المشددة للحد من انتشار جائحة المستجد، والتقيد بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي، نتج من ذلك تأجيل الكثير من الأعمال الخاصة والعامة، بما في ذلك احتفالات مراسم الزواج للكثير من الشباب والأسر؛ وكذلك ندرة المناسبات الاجتماعية الأخرى، على اختلاف أسمائها وأهدافها والسبب الحقيقي والغرض من أقامتها.. اختفى صوت المنشدين، وانتهت ظاهرة الاستعانة بالشعراء، وموضة البحث عن منسقي الحفلات والمصورين..!!

واكتشفنا مع تلك الجائحة (كورونا) أن الكثير من أمور حياتنا من السهل بمكان أن نقوم بها بعيدًا عن التعقيد وضوضاء الآخرين وصخب وتيرة الزمن المتسارع.. فكم من شاب وأسرة أقاموا حفل زواج أبنائهم وشق طريقهم في الحياة دون الحاجة للحضور والالتزامات المكلفة، وكم من أسرة ألغت فكرة السفر المضني والسياحة الوهمية هذا الصيف، والتزمت بيتها ووطنها، ووفرت على نفسها الكثير من المصاريف والمتاعب التي يجدها السائح السعودي في الخارج..!!

الجانب الإيجابي لكورونا أنها منحتنا التعبير عن رغباتنا الكامنة للوقوف مع الوطن، والتقيُّد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، والدفع له بسخاء، وكل ما نملك؛ ليبقي قويًّا أبيًّا عصيًّا على الأيام.. وأحلام المغرضين، وأعداء بلادنا المباركة في الخارج، الذين يسعون ليل نهار للنيل من مقدراته وثوابته، وزعزعة اقتصاده وموارده ومستقبل أبنائه لتحقيق أهدافهم التي لن تتحقق -بإذن الله- لا حاضرًا ولا مستقبلاً..!!

إن فكرة النيل من الأوطان والمطامع وتحقيق الانتصارات السياسية ليست وليدة اليوم، ولن تكون لها نهاية؛ وبالتالي علينا مواجهة ذلك بكل ما نملك من وعي وإدراك وثقافة وانتماءات صادقة عصية على الأعداء وبائعي الكلام عبر السوشال ميديا وقنوات الفتنة في فضاء الزيف والكذب والبهتان..!!

أعود لما سبق الإشارة إليه بأن الجائحة ألقت بظلالها على المنشدين وشعار المناسبات، وبات من الضروري لهم أن يضعوا في عين الاعتبار أن مثل هذه المهن وهذه البضاعة قد تصاب بالكساد والفتور تبعًا للظروف والأحداث المتسارعة في العالم من حولنا؛ وعليهم عدم الاعتماد عليها في شؤون حياتهم ومستقبلهم؛ فمثلما كانت أسطوانات المغنين وألبوماتهم تكتسح الأسواق، وتُباع بالحجز، جاء المنشدون ليُنسوا الناس أغاني وأسماء الفنانين، وها هي كورونا جاءت واكتسحت الجميع..!!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية