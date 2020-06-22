لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران

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أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتمديد تكليف الدكتور ملفي بن عبد الرحمن العتيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة نجران، لمدة عامين.

ورفع "العتيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وبما يحقق أهداف وزارة التعليم وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وحظي القرار بترحيب واسع، كون "العتيبي" من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، حققت خلال العام الماضي، العديد من الإنجازات على مستوى المملكة لطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المنطقة.

وشارك تعليم المنطقة في العديد من المشاركات العالمية وقدم العديد من المبادرات التعليمية النوعية التي كانت لها الأثر الكبير بالنفع والفائدة على الطلاب والطالبات والميدان التعليمي.