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الإمارات.. السماح بالتنقل والحركة بين أبو ظبي والعين والظفرة اعتبارًا من الغد

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الإمارات.. السماح بالتنقل والحركة بين أبو ظبي والعين والظفرة اعتبارًا من الغد الإمارات.. السماح بالتنقل والحركة بين أبو ظبي والعين والظفرة اعتبارًا من الغد
الطوارئ: يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر باستثناء حركة نقل البضائع

الإمارات.. السماح بالتنقل والحركة بين أبو ظبي والعين والظفرة اعتبارًا من الغد

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي مع شرطة أبو ظبي ودائرة الصحة- أبو ظبي، عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبو ظبي والعين والظفرة) اعتبارًا من 6 صباحًا يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبو ظبي، والمؤشرات الإيجابية لنِسَب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعًا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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