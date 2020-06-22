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أعلى معدل ضحايا يومي.. 455 وفاة جديدة بكورونا في الهند

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أعلى معدل ضحايا يومي.. 455 وفاة جديدة بكورونا في الهند أعلى معدل ضحايا يومي.. 455 وفاة جديدة بكورونا في الهند
الصحة الهندية: عدد الإصابات الإجمالي اقترب من نصف مليون

أعلى معدل ضحايا يومي.. 455 وفاة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند، اليوم الاثنين، أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا الجديد في يوم واحد وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الهندية.

فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 455 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،.

وقالت وزارة الصحة الهندية: إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 13699 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجديد المسبب لوباء كوفيد-19 في الهند.

كما سجلت 14821 إصابة جديدة بالفيروس، ليقترب عدد الإصابات الإجمالي من نصف مليون إصابة؛ حيث بلغ 425282 إصابة.

ووفق "سكاي نيوز" فإن عدد حالات التعافي من وباء كوفيد-19 بلغت 237196 حالة.

وبهذا تصبح الهند الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات، والثامنة عالميًّا من حيث عدد الوفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا أودى، منذ بدء تفشيه في أواخر ديسمبر الماضي في الصين، بأكثر من 465 ألف شخص على الأقل حول العالم؛ وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية الأحد.

وسجلت رسميًّا أكثر من 8.89 ملايين إصابة في 196 بلدًا ومنطقة في مختلف أرجاء العالم.الهند فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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