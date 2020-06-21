أخبار عاجلة

الرياضة أيضا أصابها الوباء... -
مساء dmc - محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية بحي الهرم لـ"كورونيش" سياحي -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 24/6/2020 | الحلقة الكاملة -
مساء dmc - كيف تؤمن مصر حدودها وتحمي أمنها القومي؟ -
سر جديد في حياة الخديوي اسماعيل #سرايا_عابدين -
الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
ملعب ONTime - حلقة الاربعاء 24/06/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "أحمد خيري " ..حسام عاشور مصدوم -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "أحمد خيري" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "محمد حليم" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مع عودة الحياة لطبيعتها.. بلدية ينبع تغلق 7 صالونات حلاقة لعدم تطبيقها الاحترازات

Print
مع عودة الحياة لطبيعتها.. بلدية ينبع تغلق 7 صالونات حلاقة لعدم تطبيقها الاحترازات مع عودة الحياة لطبيعتها.. بلدية ينبع تغلق 7 صالونات حلاقة لعدم تطبيقها الاحترازات
أغلقت منشأتَيْن غذائيتَيْن مشدِّدة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية

مع عودة الحياة لطبيعتها.. بلدية ينبع تغلق 7 صالونات حلاقة لعدم تطبيقها الاحترازات

أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة بالفرق الرقابية 7 صالونات حلاقة رجالية لعدم التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك بعد أن نفذت البلدية جولة رقابية على صوالين الحلاقة بعد قرار السماح بعودة عملها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة الحياة لطبيعتها، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما أغلقت الفرق الرقابية لإدارة ‎صحة البيئة منشأتين غذائيتين أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران

الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران

"الحارثي" و"العوفي" يزوران سجون مكة المكرمة

"الحارثي" و"العوفي" يزوران سجون مكة المكرمة

لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة

لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة

بلدية النماص تكثف جهودها الخدمية لاستقبال المصطافين مع رفع منع الحظر

بلدية النماص تكثف جهودها الخدمية لاستقبال المصطافين مع رفع منع الحظر

شبكة عيون الإخبارية