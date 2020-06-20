أخبار عاجلة

اخر النهار | قطاع الكهرباء 6 سنوات من النجاح و التطور ف الخدمات المقدمة للمواطنين -
"أولمرت" يحذر: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيكون كارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين -
"الجبيري" لـ"سبق": أزمة كورونا برهنت على قوة الأمن الغذائي.. و"الاقتصاد الأزرق" رافد حيوي -
بعد زيادة إصابات "كورونا".. بلغاريا تعيد فرض الكمامة في الأماكن العامة -
"الرويس": وقف إطلاق النار وحوار "الشرعية – الانتقالي" السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن -
ملاعب الأبطال - مدير النشاط الرياضي بالأهلي: دوري اليد مازال في الملعب ونرفض إلغاء الموسم -
لقاء خاص - بكري سليم: الإجراءات الإحترازية مكلفة.. وإستكمال الدوري صعب نظرا لإلتزامات الموسم القادم -
BE ONTime - اللقاء الخاص مع "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق بضيافة أميرة جمال -
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا -
ملاعب الأبطال - سؤال الحلقة.. برأيك من هو أفضل مدرب في دوري كرة السلة المصري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الريال الإيراني يواصل الانهيار: 188 ألفًا مقابل الدولار الواحد

Print
الريال الإيراني يواصل الانهيار: 188 ألفًا مقابل الدولار الواحد الريال الإيراني يواصل الانهيار: 188 ألفًا مقابل الدولار الواحد
مع استمرار العقوبات الاقتصادية وأزمة

الريال الإيراني يواصل الانهيار: 188 ألفًا مقابل الدولار الواحد

تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له اليوم السبت أمام الدولار الأمريكي مع استمرار البلاد في اتخاذ إجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية للعقوبات الأمريكية، وأزمة فيروس كورونا.

وانخفض الريال إلى 188 ألفًا مقابل الدولار في السوق الحرة اليوم، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن متاجر العملات الأجنبية والمواقع الإلكترونية.

وكان 150 ألف ريال عندما سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فبراير.

وفقد الريال الإيراني أكثر من 500 % من قيمته منذ عام 2015، وتتهم إيران الرئيس الأمريكي دونالد بعرقلة مسعى البلاد لطلب قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها والقطاع الصحي. كفيروس كورونا الجديد إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا

لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

طريقة سير ترامب تثير جدلاً حول صحته

طريقة سير ترامب تثير جدلاً حول صحته

حملة تيك توك لإبقاء المقاعد فارغة في تجمع ترامب

حملة تيك توك لإبقاء المقاعد فارغة في تجمع ترامب

شبكة عيون الإخبارية