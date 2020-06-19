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العالم في خطر.. "الصحة العالمية" تطلق تحذيرها الأعنف منذ انطلاق جائحة "كورونا"

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العالم في خطر.. "الصحة العالمية" تطلق تحذيرها الأعنف منذ انطلاق جائحة "كورونا" العالم في خطر.. "الصحة العالمية" تطلق تحذيرها الأعنف منذ انطلاق جائحة "كورونا"
"غيبريسوس": الفيروس يتفشى سريعًا ومميتًا.. ورقم غير مسبوق في الإصابات

العالم في خطر..

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة: إن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

ووفق "سكاي نيوز عربية": أعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها".

وأضاف: "لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".

وأشار إلى أن المنظمة أحصت، أمس الخميس، 150 ألف إصابة جديدة؛ وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

وأوضح "غيبريسوس" أن حوالي نصف الحالات المعلن عنها الجديدة كانت من الأمريكتين، بأعداد كبيرة أيضًا من جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وشدّد على أن الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات وغسيل الأيدي؛ ما زالت مهمة، وقال: "علينا واجب مشترك لفعل كل ما بوسعنا للوقاية".

يشار إلى أن المستجد خلف إصابة أكثر من 8 ملايين و639 ألف إصابة في مختلف أنحاء العالم، من بينها نحو 457 ألف حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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