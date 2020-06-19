تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:08 مساءً
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن الصعوبات التي واجهها في دوري الدرجة الثانية
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف: بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف: كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع
-
الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
قوات المجلس الانتقالي جنوب اليمن تعلن صد هجوم لقوات الحكومة قرب مدينة شقرة بأبين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 19 يونيو 2020 06:02 مساءً
94
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
مصر تلوح بإجراءات بشأن سد النهضة
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 22 يونيو 2020 07:54 مساءً
روسيا.. أسطول الشمال الروسي يوقد "شمعة الذكرى"
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 22 يونيو 2020 07:54 مساءً
مظاهرات في هولندا تنتهي باعتقالات
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 22 يونيو 2020 07:08 مساءً
تحذير من كارثة وشيكة بصنعاء بسبب المحروقات
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 22 يونيو 2020 07:08 مساءً
السابق
فرنسا: تركيا تنتهج سياسة عدوانية في ليبيا
التالى
مركبة التنين تلتحم بالمحطة الدولية للفضاء
Tweets by @3yonNews