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"فرع الزراعة بالمدينة" يعلن عن جاهزيته لعودة آمنة للموظفين .. الأحد المقبل

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فرض حزمة من التدابير الوقائية تحت عنوان "نعود بحذر"

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة جاهزيته لعودة آمنة للموظفين ابتداءً من الأحد المقبل.

وتفصيلاً، فرض الفرع حزمة من التدابير لتأمين سلامة الموظفين؛ بخطة عودة العمل إليها، إذ جرى منع دخول الموظف قبل أخذ درجة الحرارة ، لفحص الموظفين عند دخولهم، والتقيد بلبس الكمامة إلى جانب تغطية جميع المكاتب والممرات بلوازم التعقيم، وتأمين الكمامات لكل الموظفين.

وجرى تعقيم جميع المداخل والمكاتب والصالات والممرات والأبواب، ضمن الخطوات الاستباقية التي اتخذها الفرع لاستقبال موظفيها بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة بتثقيف الموظفين بجميع الأقسام.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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